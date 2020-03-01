Genel Kurul bakanlara kapalı !

AK Parti, salı günü İdlib konusunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın TBMM Genel Kurulu’nun kapalı oturumunda bilgilendirme yapmasını planlıyor. Ancak yeni sistemin ardından değiştirilen TBMM İçtüzüğü’ne göre, bakanların kapalı oturumda bilgilendirme yapıp yapamayacağı tartışılıyor.

İçtüzüğe göre, bakanlar yalnızca OHAL ve sıkıyönetim ilanı durumlarında genel kurulun kapalı oturumlarına katılabiliyor. AK Parti yönetimi ise yürütmenin doğası gereği yasamayı bilgilendirebileceği, İçtüzükteki hükümlerin “diğer konularda bakanların kapalı oturuma katılamayacağı anlamına gelmediğini” savunuyor.

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başvurusu üzerine TBMM Genel Kurulu’nda, 3 Mart Salı günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın kapalı oturumda İdlib saldırısı ve yaşanan gelişmelerle ilgili milletvekillerini bilgilendirmesi bekleniyor.

KAPALI OTURUMA DÜZENLEME

İçtüzükte, genel kuruldaki kapalı oturumların nasıl yapılacağına ilişkin özel bir düzenleme yer alıyor. İçtüzüğün 70. maddesine yeni sisteme geçilmesinin ardından eklenen fıkraya göre, cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, bakan yardımcıları ve üst kademe kamu yöneticilerinin ancak “OHAL yönetimi” başlıklı anayasanın 119. maddesinde sayılan hallerde kapalı oturuma katılabileceği hükmü yer alıyor. Bunun için de TBMM Başkanı’nın daveti gerekiyor. AK Parti yönetimi ise Bakan Akar’ın İçtüzüğün “gündem dışı söz alma” maddesine göre bilgilendirme yapılması için TBMM Başkanlığı’na başvurdu. AK Parti yöneticileri ise içtüzükteki bu düzenlemelerin bakanların kapalı oturuma katılmasını engelleyen bir yönünün olmadığını belirtti. TBMM Başkanlığı’na kapalı oturum talebinde bulunmayan AK Parti yönetimi, kapalı oturum önergesini salgı günü genel kurulda verecek.