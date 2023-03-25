Getir hacklendi mi ? Müşterilerin bilgilerinin çalındığı iddia edildi

Türkiye’nin en büyük girişimlerinden Getir ve bünyesindeki BiTaksi’nin hacklendiği ve kullanıcı bilgilerinin çalındığına yönelik iddialar sonrasında Getir'den açıklama geldi.

Getir ve bünyesindeki BiTaksi'nin hack'lendiği, kullanıcıların bilgilerinin çalındığı iddia edilmişti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Getir, bazı kişisel bilgilerin sızdırıldığını doğrularken nasıl ele geçirildiğinin araştırıldığını ifade etti.

Açıklamada erişim şeklinin araştırıldığı söylenirken, söz konusu bilgiler ile Getir hesaplarına erişimin mümkün olmadığı eklendi. Ayrıca kredi kartı bilgilerinin Getir'in sisteminde değil MasterPass sistemlerinde saklandığı, bu yüzden de kullanıcı özelinde bu bilgilere erişimin mümkün olmadığı belirtildi.

Açıklama şöyle:

Kullanıcılarımızın Dikkatine

Sınırlı sayıda kullanıcımıza ait bazı kişisel bilgiler internette paylaşılmıştır. Yaptığımız incelemelerde sistemlerimize dışarıdan bir erişim olmadığı tespit edilmiştir. Paylaşılan bilgilere erişim şeklini araştırmaya devam ediyoruz. Söz konusu bilgiler ile bir başkası tarafından kullanıcılarımızın Getir hesaplarına erişim sağlanması mümkün değildir. Kredi kartı bilgileri ise kendi sistemlerimizde tutulmayıp Mastercard'ın MasterPass sistemlerinde saklandığından kullanıcı özelinde kredi kartı bilgilerine erişim olmamıştır.

Getir olarak konuyla ilgili resmi merciler nezdinde yasal süreçleri başlattık. Bilgilerine erişilen kullanıcılarımıza ulaşıp gerekli bilgilendirmeyi derhal yapacağız. Bu süreci şeffaf bir şekilde yürüteceğiz ve herhangi bir gelişme olursa kamuoyunu bilgilendireceğiz. Kişisel verilerin gizlilik ve güvenliği konusunda büyük bir hassasiyete sahip olduğumuzu hatırlatarak, veri mahremiyeti konusunda gerekli özeni göstermeye devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.