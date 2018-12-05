Gizli görüşmeleri Adnan Oktar'a kim sızdırdı ?

“Adnan Hoca” lakaplı Adnan Oktar soruşturmasında itirafçı olan bazı şüpheliler, Dışişleri Bakanlığı’nın Rusya ziyaretlerinde anlaşmalı olarak çalışan Rusya uyruklu kadın tercümanın, bakanlığın Rusya ile yaptığı diplomatik görüşmeleri Oktar grubuna sızdırdığını söyleyince savcılık harekete geçti.

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre; itirafçı şüpheliler ifadesinde, Dışişleri Bakanlığı ile anlaşmalı olarak çalışan Rus uyruklu tercüman Leyla O.’nun Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve heyetinin Rusya ile yaptığı görüşmelerin tercümesini yaptıktan sonra görüşme detaylarını Adnan Oktar grubuna ilettiğini söyledi.