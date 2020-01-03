Göçmenleri taşıyan bot battı: 8 ölü

Göçmen faciası, 2 Ocak günü saat 01.35 sılarında, Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında meydana geldi. İçerisinde yaklaşık 15 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot henüz bilinmeyen nedenden dolayı battı. Balıkcıların ihbarı üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik ekipleri, 3’ü kadın 8 göçmenin cansız bedenini ulaştı.

İçişleri Bakanlığı, Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Olay yerine hemen 3 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi, 1 Sahil Güvenlik uçağı ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edilmiş, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile ortak arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Arama kurtarma faaliyetleri sonucunda Fethiye’nin 5,5 deniz mili açıklarında 3'ü kadın 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlerin bulunmasına yönelik yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir."