Güldür Güldür Show'dan ''acı acı'' güldüren Katarlılara ev satışı skeci

Türkiye'de fahiş konut fiyatlarının en büyük sebebi olarak gösterilen "yabancılara konut satışı" ekranların sevilen komedi programı Güldür Güldür Show'a da konu oldu. İşte izleyiciyi acı acı güldüren Katarlılara ev satışı skeci...

Show TV’de yayınlanan Güldür Güllür programın yeni bölümünde yabancılara konut satışı ve vatandaşlık verilmesi işlendi. Skeçte, Katarlı şahsın çok sayıda ev aldığı ve Türk vatandaşı olduğu vurgulandı. Katarlı rolünü canlandıran kişi “Ben Türkii vatandaş. Ev alana vatandaşlık bedava. Benim kütük Bakırköy” ifadelerini kullanıyor. Katarlı karakter, ev almak isteyen çiftin “Kaça bırakırsın vatandaşlığı” sorusuna ise “Onu bırakmam, asla bırakmam” yanıtını veriyor.

Ayrıca skeçte en çarpıcı gönderme ise Yabancı uyrukluların Türk vatandaşlarına ev kiralamamasına yapıldı. “Siz Türk; o zaman gerçek müşterim değilsiniz” diyor.