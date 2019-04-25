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  3. 25 Nisan 2019 15:21

Günlük evlerde fuhuşa polis baskını

Karaman'da günlük kiralık evlerde para karşılığı erkeklerle birlikte olan kadın polisler tarafından gözaltına alındı.

Günlük evlerde fuhuşa polis baskını
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Karaman'da günlük kiralık evlerde para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye girdiği ileri sürülen Azerbaycan uyruklu Sevinj S. (45) , polis tarafından gözaltına alındı. Sevinj S.'nin, yasal işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, bir kadının günlük kiralık evlerde para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye girdiği bilgisini aldı. Bunun üzerine Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu Azerbaycan uyruklu Sevinj S.'nin fuhuş yaptığı belirlendi. Daha önce belirlenen adrese bugün yapılan operasyonda, Sevinj S. gözaltına alındı. Sevinj S.'nin, yasal işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

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