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Haber alınamayan yaşlı adam yanmış halde ölü bulundu

Haber alınamayan yaşlı adam yanmış halde ölü bulundu
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Çankırı’da kendisinden bir süredir haber alınamayan yaşlı adam, bahçesinde vücudunda yanıklar oluşmuş şekilde ölü bulundu.

Çankırı’da kendisinden bir süredir haber alınamayan yaşlı adam, bahçesinde vücudunda yanıklar oluşmuş şekilde ölü bulundu.

Olay, dün gece saatlerinde Merkez ilçesi Ayan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisinden bir süredir 80 yaşındaki Mehmet Atakul’dan haber alamayan vatandaşlar durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yaşlı adamın cansız bedeni, vücudunda yanıklar oluşmuş halde bahçede bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mehmet Atakul’un cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler ölüm adam yaşlı
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