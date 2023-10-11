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Hac ön kayıt işlemleri uzatıldı

Hac ön kayıt işlemleri uzatıldı
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı hac ön kayıt işlemlerinin 15 Ekim'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son başvuru tarihi bugün olan 2024 yılı hac ön kayıt işlemleri vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 15 Ekim 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Vatandaşlarımız hac ön kayıt işlemlerini 15 Ekim 2023 tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapabilirler" denildi. 

DHA

Etiketler hac kayıt diyanet
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