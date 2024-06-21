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Hainler Kandil'de vuruldu: 4 terörist öldürüldü

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Eli kanlı bölücü terör örgütü unsurlarının Irak’ın kuzeyindeki ini olarak bilinen Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eli kanlı bölücü terör örgütüne yönelik hem yurtiçinde hem de yurtdışındaki operasyonları aralıksız devam ediyor. 

Bugün Şırnak'ta 4 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından sınır ötesinden de yeni bir operasyon haberi geldi.

Türkiye'nin güneydeki komşusu Irak'ın kuzeyinde yer alan Kandil'de tespit edilen teröristler bölgeye düzenlenen hava harekatıyla öldürüldü.

Eli kanlı bölücü terör örgütü unsurlarının Irak’ın kuzeyindeki ini olarak bilinen Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı operasyonun ayrıntılarını duyururken "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerini kullandı.

Eli kanlı bölücü terör örgütü unsurlarının Irak’ın kuzeyindeki ini olarak bilinen Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.

 

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Etiketler Kandil terör terörist operasoyon mehmetçik
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