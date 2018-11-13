Hainlere darbe üstüne darbe: 57 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap, Hakurk, Kandil, Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında son 4 günde 57 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Hakurk, Kandil, Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde silahlı 19 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiş; böylece son 4 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57 olmuştur" denildi.