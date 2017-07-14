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  3. 14 Temmuz 2017 21:21

Hakkari'de hain saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Hakkari'de eli kanlı terör örgütü PKK'nın düzenlediği roketatarlı saldırıda 1 korucu şehit olurken 2 korucu da yaralandı.

Hakkari'de hain saldırı: 1 şehit, 2 yaralı
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Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde göreve giden güvenlik korucuların bulunduğu minibüse PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 güvenlik korucu şehit olurken, 2 güvenlik korucusu ise yaralındı
Olay bugün akşam saatlerinde Şemdinli İlçesine bağlı Aktütün bölgesinde meydana geldi.

Görev için sivil minibüsle nöbet yerine giden koruculara PKK teröristler tarafından saldırı düzenlendi.

Saldırının hemen ardından çatışma çıktı. Çatışmada 1 güvenlik korucu şehit olurken 2 güvenlik korucusu ise yaralındı.

Güvenlik güçleri tarafından bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

 

 

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