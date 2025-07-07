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Halk TV'ye verilen cezaya mahkeme ''dur'' dedi

Halk TV'ye verilen cezaya mahkeme ''dur'' dedi
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Mahkeme, Halk TV'ye verilen 10 gün ekran karartma cezası hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'de bir konuğun sözleri nedeniyle 10 gün ekran karartma cezası vermişti. 

Ankara 21. İdare Mahkemesi, Halk TV'nin 10 günlük ekran karartma cezası hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi

Mahkeme, RTÜK’ten ekran karatma kararına dayanak yaptığı yayının kayıtlarını, kuruldaki görüş ve tutanakları istedi. Cezanın hukuki gerekçeleri, ceza verilirken hangi yasal dayanakların esas alındığı talep edildi.

Mahkeme RTÜK'e bu belgeleri sunması için 30 gün süre tanıdı.

Ankara 7. İdare Mahkemesi, RTÜK tarafından SÖZCÜ TV'ye verilen 10 günlük ekran karartma cezasının yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ancak mahkeme SÖZCÜ TV'ye verilen 10 günlük ekran karartma cezasının yürütmeyi durdurma kararını durdurmuştu. SÖZCÜ TV ekranları 8 Temmuz Salı gece yarısından itibariyle kararmış oldu.

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Etiketler halk tv ekran karartma mahkeme
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