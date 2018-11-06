Savcının aracına kurşun isabet etti !
Savcının aracına kurşun isabet etti !
Herşey yalan işte bu gerçek: Türk Lirası'ndaki değer kaybı rekor kırdı
Herşey yalan işte bu gerçek: Türk Lirası'ndaki değer kaybı rekor kırdı
Çalışanların yıllık izinleri için çok tartışılacak karar
Çalışanların yıllık izinleri için çok tartışılacak karar
Polis helikopterine lazer tutunca gözaltına alındı
Polis helikopterine lazer tutunca gözaltına alındı
Enflasyona göre memur ve emekli maaşı ne kadar olacak ?
Enflasyona göre memur ve emekli maaşı ne kadar olacak ?
Damacana su satışında tavan fiyat belli oldu: İçme suyuna %25 zam
Damacana su satışında tavan fiyat belli oldu: İçme suyuna %25 zam
59 yaşındaki ünlü iş adamı hayatını kaybetti
59 yaşındaki ünlü iş adamı hayatını kaybetti
Genç çiftin balayı kabusa döndü; genç kadın hayatını kaybetti
Genç çiftin balayı kabusa döndü; genç kadın hayatını kaybetti
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 06 Kasım 2018 18:32

Haşlanmış nohut satarak 3 katlı ev yaptırdı

Kahramanmaraş'ta haşlanmış nohut satan 70 yaşındaki Osman Beyitler, yaptığı iş sayesinde 3 katlı ev yaptırdı.

Haşlanmış nohut satarak 3 katlı ev yaptırdı
A+ A-

Kahramanmaraş’ta haşlanmış nohut satarak geçimini sağlayan 70 yaşındaki Osman Beyitler, 25 yıldır yaptığı iş sayesinde 3 katlı ev yaptırarak 6 çocuk büyüttü.

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Saçaklı Zade Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki Osman Beyitler, sabahın erken saatlerinde suda beklettiği nohutları haşlayarak işine başlıyor. Ortalama 10 kilogram haşlanmış nohudu büyük bir kazana koyan Beyitler, seyyar tekerlekli aracıyla satışa çıkıyor.

Özellikle okul önlerinde sattığı nohutları ise çocuklar çok beğeniyor. Nohutları isteğe göre hazırlayıp külah halinde 50 kuruştan satan Osman Beyitler, 25 yıldır yaptığı bu iş sayesinde 3 katlı ev yaptırdığını söyledi.

İşini severek yaptığını söyleyen Osman Beyitler, “Ben 25 yıldır haşlanmış tuzlu ve biberli nohut satışı yapıyorum. Benim başka bir işim ve gelirim yok. Bu iş ile 6 çocuğumu büyütüp 3 tanesini evlendirdim ve 3 katlı ev yaptırdım. Hepsini nohut satarak yaptım. Yaz mevsiminde sabit pazarlara gidiyorum ve 3 ay buralarda satış yapıyorum. Diğer 9 ay ise özellikle okul önleri ve stadyum çevrelerinde nohutlarımı satıyorum. Yaptığım işi seviyorum” diye konuştu.

Nohutların lezzetli olduğunu söyleyen lise öğrencisi Mehmet Serhat Çalış, “Çocukluğumuzdan beri her zaman Osman amcadan alışveriş yapıyoruz. Paramız olmasa dahi bize yardımcı olur ve nohut verir. Nohutları da çok lezzetli istediğiniz şekilde ayarlayıp veriyor” dedi.

ev , nohut , haşlama , meslek
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM