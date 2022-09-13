Hastane randevularına kota mı getirildi ?

Sağlık Bakanlığı'nin yeni bir uygulama ile randevuya kota getirdiği ve artık vatandaşların 1 ayda en fazla 3 hastane randevusu alabileceği iddia edilmişti. Hatta bu iddiayla ilgili olarak sosyal medyada ekran görüntüleri de paylaşılmıştı. Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

Sağlık Bakanlığı’nın muayene randevularına aylık kota getirdiği ortaya çıktı. Kamu hastanelerinden randevu bulamayan veya çok ileri tarihlere alabilen yurttaş, bu kez de kota sınırlamasına takılacak.

Birgün gazetesinden Sibel Bahçetepe'nimn haberine göre doktorlar Ergün Demir ile Güray Kılıç, bakanlık yetkilileri tarafından Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerinin bilgi işlem merkezleri ve bilgisayar firmalarına bilgi verildiği iletti. Doktorlar, yurttaşlara “30 günde en fazla 3 randevu alabilirsiniz” mesajları gönderilmeye başladığını aktararak, “Kronik hastalığı olan ve takip edilmesi gereken hastalar, engelli ve kanser hastaları bu durumda ne yapacaklar?” diye sordu.

Muayene randevularına kota getirilmesine tepki gösteren Dr. Demir ve Dr. Kılıç, hastalara da mesaj iletildiğini kaydederek, şöyle dedi:

“Kamu üniversite hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında muayene ve ameliyat randevusu alamayan veya çok ileri tarihlere alabilen vatandaşlara, Sağlık Bakanlığı yeni bir uygulama ile randevuya kota uygulaması getirdi. Randevu için müracaat eden vatandaşlara ‘30 günde en fazla 3 randevu alabilirsiniz’ mesajları göndermeye başladı."

UYGULAMA HASTALARI MAĞDUR EDECEK

“Hani sağlıkta çağ atlamıştık, devrim yapmıştık?” sorusunu yönelten hekimler, iktidarın ‘Sağlıkta Dönüşüm Politikası’nı hatırlattı. Hastanelerin yoğunluğun giderek arttığına vurgu yapan Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, kota uygulamasının bunu önlemeye yönelik olduğunun altını çizdi.

"30 GÜNDE 3 RANDEVU ALABİLİRSİNİZ" UYARISI

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken Habertürk TV'de de iddialara ilişkin bazı bilgiler verildi. "Bir ayda en fazla 3 randevu alınabilecek" söylentilerine ilişkin bazı detaylar aktaran muhabir Arzu Türkuçar, canlı yayında, Ankara'daki devlet hastanesindeki 3 farklı birimden randevu oluşturdu. Eylül ayı takvimi içerisinde 4. randevuyu almak istediğinde ise "30 günde en fazla 3 randevu alabilirsiniz" uyarısıyla karşılaştı. Ayrıca resmi bir açıklamanın da beklendiği ifade edildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Sağlık Bakanlığı, muayene randevularına aylık kota getirilmesine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, "Halihazırda mevcut uygulamaya göre, MHRS’de bir kişinin aktif olarak üç randevusu bulunabilmektedir" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Halihazırda mevcut uygulamaya göre, MHRS’de bir kişinin aktif olarak üç randevusu bulunabilmektedir. Bu üç randevuya, kontrol muayeneleri dahil değildir. Kişi muayene oldukça, yeni randevu almasına bir sınırlama yoktur. Ayrıca randevu cetveline dair planlama aylık değil 15 günlük yapılmaktadır."

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