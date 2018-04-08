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  3. 08 Nisan 2018 16:48

Hava Kuvvetleri envanterine bir ANKA-S daha !

İnsansız Hava Aracı ANKA-S'lerin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki sayısı 6’ya yükseldi.

Hava Kuvvetleri envanterine bir ANKA-S daha !
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndan (SSM) yapılan yazılı açıklamada, İnsansız Hava Aracı ANKA-S'lerin gece ve gündüz, kötü hava şartları da dahil, keşif, gözetleme, sabit ve hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevlerine yönelik geliştirildiği ve milli uydular üzerinden kontrol edilebilme özelliğine sahip olduğu belirtildi.

Bu İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin keşif, gözetleme, hedef teşhis ve tespit ihtiyaçlarını karşılamak üzere SSM ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI) arasında yapılan sözleşme kapsamında üretildiği ifade edilen açıklamada, bu yıl içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimatı gerçekleştirilen ve operasyonel sahada etkin kullanılan ANKA-S’lere 2 adet daha eklendiği ve böylelikle ANKA-S sayısının 6’ya yükseldiği kaydedildi.

SSM’nin özel sektörle yaptığı sözleşme kapsamında üretilen bir diğer İHA BAYRAKTAR TB’den ise şu ana kadar toplam 46'sının güvenlik güçlerine teslim edildiği belirtilen açıklamada, böylece güvenlik güçleri envanterindeki İHA sayısının 52’ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, yerli ve milli imkanlarla üretilen İnsansız Hava Araçları ANKA-S ve BAYRAKTAR TB2’lerin üretimlerine güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda devam edileceği vurgulandı.

AA

ordu , anka-s , hava kuvvetleri
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