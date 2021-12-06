Havai fişek fabrikası davasında firma sahibinden mahkeme heyetine: Adaletinize güvenmiyorum

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin görülen davada, cumhuriyet savcısının mütalaasına ilişkin savunma yapan tutuklu sanıklardan fabrika sahibi Y.C., "Adaletinize güvenmiyorum, bundan sonra konuşmayacağım. Avukatlarım konuşacaktır" ifadelerini kullandı.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkiinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 127 kişi yaralanmıştı.

SANIKLARIN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Olaya ilişkin davanın 6’ıncı duruşması Ferizli ilçesindeki yeni cezaevi kampüsünde bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu'nda görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanıklar fabrika sahiplerinden A.R.E.C., E.Ö, A.A, A.B. ve taraf avukatları hazır bulundu. Fabrika sahiplerinden Y.C. ile H.A.V. ise duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katıldı. Tutuksuz müşteki sanık A.Ç. ise duruşmaya katılmadı. Duruşma salonu ve çevresinde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınırken, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer izleyiciler salona korona virüs tedbirlerine uygun olarak alındı.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını sundu. Mütalaada, 7 sanık hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan, 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Aynı zamanda mütalaada, sanık Y.C. ile H.A.V.'nin tutukluluk hallerinin devamı da talep edildi.

SÜRE TALEP ETTİLER

Söz alan müşteki avukatları, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, sanıkların 'olası kast' suçundan cezalandırılmalarını istedi. Tutuklu sanık Y.C. ile H.A.V.'nin avukatları da müvekkillerinin tahliyesini istedi, diğer sanık avukatları da mütalaaya karşı süre talep etti.



"ADALETİNİZE GÜVENMİYORUM"

Savunmasında, mütalaada yer alan bilirkişi raporuna katılmadığını söyleyen fabrika sahibi Y.C., "Mütalaada bilirkişi raporu geçiyor, üçleme oldu artık. Ben bu bilirkişi raporunu kabul etmiyorum, adaletinize güvenmiyorum, bundan sonra konuşmayacağım, avukatlarım konuşacaktır. Duruşmalara geldikten sonra 15 gün karantina koğuşunda kalıyorum bundan sonra mahkemelere gelmek istemiyorum ve duruşmalara SEGBİS ile katılmak istiyorum" dedi.

ERTELENDİ

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tarafların mütalaaya karşı savunma yapması için süre talep etmesi üzerine duruşmayı 31 Ocak 2022 tarihine erteledi.