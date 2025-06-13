Hayvancılıkta gelinen son nokta: Türkiye çoban ithal edecek

Hayvancılık sektöründe çoban açığını kapatmak isteyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, yabancı çobanlara çalışma izni verileceğini duyurdu.

Hayvan sahipleri yüksek maaş vermelerine rağmen çoban bulamamaktan yakınırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Deneyimli yabancı çobanlara çalışma izni imkanı sağlanırken, başvurular 12 Haziran itibarıyla alınmaya başlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizde hayvancılık sektörünün gelişmesi ve yerli üretimin devamlılığı için ihtiyacın yerli iş gücüyle karşılanamadığı durumlarda, deneyimli yabancı çobanlara çalışma izni imkanı sağlıyoruz. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde hayvancılık sektöründe büyükbaş veya küçükbaşı bulunan ve 'Hayvan Bilgi Sistemi'ne kayıtlı hayvancılık işletmelerinde istihdam edilecek çobanlara ve hayvan bakıcılarına ilişkin çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde belirlenen kriterler kapsamında çalışma izni başvuruları 12.06.2025 tarihi itibarıyla alınmaya başlanmıştır. Bu kapsamda Türkiye’de bulunan ve en az 6 ay süreyle düzenlenmiş geçerli ikameti olan yabancılar ile yurt dışından Türkiye'de çalışmak için gelecek yabancılar için işverenler tarafından başvuruda bulunulabilecektir" denildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Açıklamada, "Küçükbaş hayvancılık işletmesinin en az 200 küçükbaş varlığına sahip olması veya besi hayvancılık işletmesinin en az 100 büyükbaş varlığına sahip olması veya süt hayvancılık işletmesinin en az 50 büyükbaş varlığına sahip olması veya karma (besi ve süt) hayvancılık işletmesinin ise en az 75 büyükbaş varlığına sahip olması gerekmektedir. Kriterlerin her bir katı için bir çoban/sürü yöneticisi olmak üzere aynı hayvancılık işletmesinde en fazla 3 yabancıya kadar çalışma izni düzenlenebilecektir" ifadeleri kullanıldı.

DHA