Haziran ayının gıda ifşası: Peynirden ete yoğurttan sirkeye hileli ürünler listesi açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Haziran 2026 itibarıyla halk sağlığını tehdit eden taklit ve tağşiş yapılmış hileli gıdaların listesini yayınladı. Yoğurttan kuşbaşı ete, çaydan peynire kadar birçok temel gıda maddesinde yapılan sahtekarlıklar resmen ifşa edildi. Haber3 olarak, vatandaşın sağlığıyla oynayan firmalara karşı ALO 174 ihbar uyarısını yineliyor ve güvenilir gıda tüketimi için bilmeniz gereken tüm güncel detayları uzman editoryal incelememizle okurlarımıza sunuyoruz.

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığıyla oynayan gıda sahtekarlarına karşı yürüttüğü tavizsiz denetimlerin güncel sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Bakanlığın resmi "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" portalı üzerinden erişime açılan Haziran 2026 tarihli "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi, sofralarımıza kadar ulaşan gıda terörünün boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Haber3 editoryal masasının incelediği resmi listede, günlük tüketimimizin vazgeçilmezi olan birçok temel gıda maddesinde "bu kadarına da pes" dedirten akılalmaz hileler tespit edildi.

Hangi Ürünlerde Sahtecilik Yapıldı?

Bakanlık laboratuvarlarında yapılan detaylı analizler sonucunda; ürünlere aynı değeri taşımayan ucuz maddelerin eklendiği (tağşiş) veya ürünün temel özelliklerini doğrudan etkileyecek eksiltmeler yapıldığı kesinleşti. Haziran ayı ifşa listesinde öne çıkan ve halk sağlığını doğrudan tehdit eden hileli ürün grupları arasında şunlar yer alıyor:

Kuşbaşı et ve çeşitli et ürünleri

Beyaz peynir ve kaşar peyniri

Yoğurt

Çay

Pul biber ve baharat çeşitleri

Sirke ve çeşitli macunlar

Ucuz Fiyat Tuzağına Düşmeyin: ALO 174'e İhbar Edin

Tüketici sağlığını koruma misyonuyla hareket eden yetkililer ve gıda uzmanları, piyasa değerinin şüpheli derecede altında satılan ürünlere karşı vatandaşları kesin bir dille uyarıyor. Satın alınan ürünün tadında, renginde veya kıvamında anormallik sezen tüketicilerin vakit kaybetmeden ALO 174 Gıda Hattı'nı arayarak resmi ihbarda bulunmaları, sahtecilikle ve gıda terörüyle mücadelenin en hızlı ve etkili yolu olarak vurgulanıyor.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Haziran 2026 listesine giren firma ve ürünlerin tam listesi:

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar - Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi









Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar - Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği











Haber3.com Haber Merkezi