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HDP ve DBP'li eski ilçe başkanlarına terör gözaltısı

HDP ve DBP'li eski ilçe başkanlarına terör gözaltısı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen terör operasyonda aralarında HDP ve DBP'li eski ilçe başkanlarının da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde polis ve jandarma ekipleri tarafından 'Terör örgütüne yardım ve yataklık' iddiasıyla sabah saatlerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Nusaybin ilçesinde HDP eski ilçe eş başkanı Ş.K., Çölova köyü muhtarı F.A. ve F.D., Kızıltepe ilçesinde DBP eski ilçe eş başkanı M.D. ve M.Y. ile S.İ. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarma ve emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

DHA

Etiketler hdp dbp terör mardin nusaybin
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