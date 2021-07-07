Her şeyi en başından anlattı: Tosuncuk'tan olay olacak iddialar

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, savcılıktaki ifadesinde ''Uruguay'dan çıktığımda Brezilya'ya geçtiğim sırada 50 bin Euro para ve 3 Bitcoin olmak üzere toplam 100 bin dolar param vardı. Onunla yaklaşık 3 yıl boyunca geçindim'' dedi. Aydın 2 lüks aracına, 700 bin dolar nakit parasına ve 7 adet villa arsasına, şirkete ait malzemeler ve şirket araçlarına Uruguay'da el konulduğunu öne sürdü.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın tutuklandı.

Aydın, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifade veren Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, emniyette vermiş olduğu ifadeyi tekrar ettiğini belirterek "Ortaokul bittikten sonra şirketlere internet sitesi yapmaya başladım. Bir arkadaşımla beraber Bursa'da esnafları dolaşıp kurumsal web sitesine ihtiyacı olup olmadığını soruyorduk. İhtiyacı olanlara 300-400 lira karşılığında web sitesi yapıyorduk. 2015 yılında çalışmak için Antalya'ya gittim, burada ismini hatırlayamadığım bir tarım firmasında sosyal medya uzmanı olarak çalışmaya başladım. Firmanın sosyal medya hesapları üzerinden reklamlarını yapıyordum. Bu işte iki ay kadar çalıştıktan sonra kendi işimi kurmaya karar verdim" dediği öğrenildi.

İLK BAŞTA ÇOK YÜKSEK BEKLENTİLERLE BAŞLAMADIM

Aydın'ın daha önceden tanıdığı bilgisayar yazılımcısı bir arkadaşıyla Çiftlik Bank isimli oyunun yazılımını yaptığını öne sürerek "Arkadaşıma yaptığı bu web sitesi oyunu ile ilgili 500 TL ödeme yaptım. Oyunla ilgili web sitesini kurduktan sonra 2015 yılı Ağustos ayında çiftlik oyun web sitesini faaliyete geçirdik. Çiftlik Bank oyun sitesi benim şahıs firmam üzerinden başladı. Bu faaliyetlerimi Antalya'da bulunduğum esnada tek başıma kalmış olduğum evimde kendim yürütüyordum. İki-üç hafta sonra Bursa'ya döndüm ve kalmış olduğum evde faaliyetleri tek başıma yürütmeye devam ettim. İlk başta çok yüksek beklentilerle başlamadım. Ufak beklentilerle bu işe girdim. Facebook'ta oyunumun reklamını yaptırdım. Bu sanal oyunumda hayvanlardan elde ettiğim sanal ürünler ve bu sanal ürünlerin satılabileceği bir pazar oluşturmuştum. Faaliyetime başladıktan sonra bir ay içerisinde yaklaşık 10 bin üyeden 30 bin lira kadar para benim hesabıma geçti. Elde ettiğim kazançla daha fazla reklam yapmaya başladım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

YÜKSEK MİKTARLI VERGİLER NEDENİYLE KIBRIS'I TERCİH ETTİM

Oyunda yaklaşık 3 ay sonra 20 bin üyeye ulaştığını, bu üyelerden yaklaşık 500'ünün yatırımcı olduğunu belirten Aydın, üyelerin isteklerine yetişemediğini ve bu nedenle yanına eleman aldığını dile getirdi. Evde çalıştığını ve muhasebecisi aracılığıyla fatura yaparak vergi ödediğini de iddia eden Aydın'ın ifadesini şu şekilde sürdürdüğü öğrenildi: "Bu şirket üzerinden bir üyemizin tavsiyesi üzerine çiftlik hayvanlarının ürünlerinin satışına ilişkin şarküteri açmayı planladım ve akabinde Çiftlik Bilgi İşlem Tarım Hayvancılık San. Tic. Ltd. Şti. unvanlı firmayı Bursa ili Beşevler semtinde kurdum ve şarküteri olarak işletmeye başladım. Bu şirketime genel müdür olarak ağabeyim Fatih Aydın'ı atadım. Ağabeyim ürün tedarikini çevre civarlarda bulunan çiftliklerden yapmaktaydı. Bu ürünleri normal bir esnaf gibi vatandaşa şarküteri olarak satışını yapmaktaydık. Ayrıca Çiftlik Bank oyunumuzla ilgili üyelerimiz oyun parası satın almak istediklerinde şarküteriye gelerek nakit veya kredi kartıyla ödeme yaparak üyeliğine bu parayı aktarabiliyordu. Şirketimizin bu adresinde iki katlı yerimiz bulunmaktaydı. Alt katımız şarküteriydi. Üst katımızda ise oyunumuzun idare edildiği toplantı salonu ve ofisler bulunmaktaydı. Yatırım yapan veya oyunumuza üye olanlar görüşmek istediklerinde şirketimizin bu ofisine geliyorlardı ve ben yüz yüze ofisimizde şarküterimizi tanıtıp gelecek planlarımı anlatmaktaydım. Ancak bu oyun üzerinden yapmış olduğum sanal satışlarla ilgili yüksek miktarlı vergiler çıkması nedeniyle muhasebecimin yönlendirmesi üzerine sabit vergi ödeyebilmek amacıyla Kıbrıs'ta aynı dönemde 2016 yılı başlarında Fame Game Software Ltd. unvanlı şirketi ağabeyim Fatih Aydın ile birlikte kurdum. Ağabeyimle kurmamın sebebi Kıbrıs'ta şirketlerin en az iki ortakla kurulması zorunluluğundan kaynaklanmaktaydı"

AÇILIŞTAN SONRA ÇİFTLİK BANK OYUNUMUZA RAĞBET DAHA DA ARTTI

Bursa'dan bir yatırımcının yanına geldiğini, yüklü para yatırmak istediğini ve İstanbul'da bayii açmak için 15 bin lira verdiğini belirten Aydın'ın "Bu iki şahısta İstanbul Bakırköy'de Çiftlik Bank logosunu kullanarak şarküteri açtılar. Savaş Yıkılmaz ile birlikte İstanbul'a daha fazla bayilik açmamız gerektiğini konuştuk ve yönde çalışmalar yaptık. Savaş Yıkılmaz'a Marmara Bölge Müdürlüğünü verdim. Daha sonra bayilerimiz hızla artmaya başladı. Yine 2016 yılının başlarında hayallerimi gerçekleştirmek adına Bursa Karacabey'de bir çiftlik kiraladım ve bu çiftliğe hayvan alarak üretim yapmaya başladık. Çiftliğin yönetimini çiftliği kiraladığımız şahsın kardeşi olan Nesin isimli soy ismini hatırlamadığım bir şahsa bıraktım. Bu şahıs hayvan işinden anlıyordu ve aylık maaş karşılığında kurmuş olduğum çiftlikte yönetici olarak çalıştırdım. Yaklaşık iki-üç ay sonra yine Bursa ili İnegöl ilçesinde ikinci bir çiftlik kiraladım. Bu çiftlik daha büyük ve daha profesyonel bir besi çiftliğiydi. Büyükbaş hayvanlar aldık ve Karacabey'de bulunan büyükbaş hayvanları da buraya taşıdık. İnegöl'de kiralamış olduğum çiftliğin açılışı için tüm üyelerimi davet ettim burada bir açılış töreni gerçekleştirdik. Bu açılıştan sonra Çiftlik Bank oyunumuza daha da rağbet arttı" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

TEHDİT EDİLDİĞİ İÇİN URUGUAY'A GİTTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Üye sayısının artmasıyla birlikte gelirinin de arttığını ifade eden Aydın, Çiftlik Bank'a yazılımcı ve sosyal medya uzmanlarını işe almaya devam ettiklerini, ofislerine taşındıktan sonra Ebubekir Karaman'ın 'Hayırlı olsun' demek için ofise geldiğini ve kendisinin 'mafyavari' davrandığını öne sürdü. Karaman'ın kendisini koruyacağını söylediğini ifade eden Aydın, Karaman'ın 'Suriye'deki mücahit kardeşleri için Bursalı iş adamı olarak senin de destek olman gerekiyor' diyerek kendisinden para istediğini öne sürdü. Bu sebeple eşiyle birlikte Uruguay ve Arjantin'e gittiğini iddia eden Aydın, Arjantin'de ofis tuttuğunu, muhasebecisinin Kıbrıs'ta 5 bin dolar sabit vergi ile KDV gelir vergisi ödemeden oyun faaliyetlerini yürütebileceğini söylemesi üzerine Kıbrıs'ta 2016 yılında şirket kurduğunu ve Çiftlik Bank sanal oyunun faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

BİTCOİN ÜRETİM CİHAZLARI ALDIĞINI SÖYLEDİ

Aydın, Çiftlik Bank oyunu, şarküteri, hayvan besiciliği faaliyetlerine devam ederken Bitcoin'e merakı olduğunu, bir Uruguay vatandaşının kendisine bu işlerin Paraguay'da daha kolay yapılabileceğini söylediği ve 3 milyon dolar ödeme yaparak 800-900 adet bitcoin üretim cihazı aldıklarını söyledi. Elde ettiği karlardan Çiftlik Bank üyelerine de para verdiğini öne süren Aydın, sosyal medyada kendileri aleyhine haberler yapıldığını ve bunun üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli incelemeleri başlattığını belirterek "Hakkımızda soruşturma başlatıldı. Reklamlarımız yasaklandı. Biz de üyelere bağlı bir sistem olmadığımızı ispatlamak amacıyla üye alımını durdurduk. Soruşturma başlatılmasının ardından Türkiye'de bulunan bankalar bizimle çalışmayacağını söyleyerek hesaplarımızı kapattılar" dediği öğrenildi.

URUGUAY 700 BİN DOLAR NAKİT PARA VE 2 ADET LÜKS ARACINA EL KOYMUŞ

2018 yılında Bitcoin üretme faaliyetlerine devam ettiklerini, Çiftlik Bank oyun faaliyetlerinin durdurulduğunu, dünyada faaliyetleri yayabilmek amacıyla Uruguay'da olduğu sırada Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın aleyhinde açıklama yaptığını vurgulayan Aydın'ın, "Üyeler, savcılıklara suç duyurusunda bulundular. Ben bunların hepsini Uruguay'dayken öğrendim. Türkiye Uruguay'dan benim iademi talep edince ben tekrar Brezilya'ya geçtim ve oraya yerleştim. Uruguay makamları benim hakkımda da kara para aklamaktan hakkımda soruşturma açtı" dediği kaydedildi.

Aydın, Uruguay yetkili makamlarının tüm mal varlığına el koyduğunu öne sürdü. Aydın 2 lüks aracının, 700 bin dolar nakit parasına, 7 adet villası arsasına, şirkete ait malzemeler ve şirket araçlarına Uruguay'da el konulduğunu söyledi.

BREZİLYA'YA GEÇTİĞİM SIRADA 50 BİN EURO VE 3 BİTCOİN'İM VARDI



Kendisinin de mağdur olduğunu iddia eden Aydın'ın "Özelikle birilerini dolandırmak paralarını alıp kaçmak kastıyla hareket etmedim. Anlattığım gibi noterden ihtar çeken herkesin parasını yatırdım. Yurt dışında bulunduğum süreçte kendi imkanlarımla mağdurların paralarını ödemeyi hep düşündüm. Yurt dışında bulunan faaliyetleri de yürütemez hale geldim. En son basında adliyeye başvuran mağdurların zararının 64 milyon TL olduğunu öğrenince el konulan mal varlığımın bunu karşılamaya yeteceğini düşünerek teslim oldum. Uruguay'dan çıktığımda Brezilya'ya geçtiğim sırada 50 bin Euro para ve 3 bitcoin olmak üzere toplam 100 bin dolar param vardı. Onunla yaklaşık 3 yıl boyunca geçindim. Herhangi bir kripto para borsasında bitcoin veya kripto param bulunmamaktadır veya yine soğuk cüzdan diye tabir edilen kripto para taşıyıcım da yoktur. Bütün mal varlığıma da gerek Türkiye'de gerekse Uruguay'da el konuldu" ifadesini kullandı. Mehmet Aydın, yurt dışında bulunduğu süre içerisinde geçinebilmek için bitcoin ve altcoinlerini Dolar ve Euro'ya çevirerek harcama yaptığını dile getirdi.

ETKİN PİŞMANLIK KÜMLERİNDEN FAYDALANMAK İSTEMİYORUM

Aydın'ın "Ben örgüt kurup yönettiğim ve insanları dolandırdığım iddiasını kabul etmiyorum. Her şeyi samimiyetle anlattım. Kimseyi dolandırmak niyetiyle işe başlamadım. Bazı hatalarım oldu, yanlış insanlarla tanıştım, yanlış insanlara tanıştım. Bu nedenle ben Çiftlik Bank oyunundaki üyeler gibi mağdur oldum. Üzerime atılı suçu işlemediğimden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Ancak mağdurların zararlarının Türkiye makamlarınca el konulan tüm mal varlığından karşılanmasını istiyorum" dediği öğrenildi.

DHA