Hırka-i Şerif ziyarete açıldı! İşte 2026 Ramazan ziyaret saatleri

İstanbul Fatih’te 175 yıllık gelenek devam ediyor! Peygamber Efendimiz’in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri’ne bırakılan Hırka-i Şerif, Ramazan’ın ilk cuma gününde dualarla kapılarını açtı.

İslam dünyasının en kıymetli emanetlerinden biri olan Hırka-i Şerif, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ilk cuma gününde İstanbul Fatih’teki kendi adını taşıyan camide ziyarete açıldı. 1851 yılından beri aynı noktada muhafaza edilen kutsal emanet, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde vatandaşlarla buluştu.

59 Kuşaktır Süren Büyük Titizlik

Peygamber Efendimiz’in vasiyeti üzerine Veysel Karani Hazretleri’ne intikal eden bu kutlu emanet, günümüzde ailenin 59’uncu kuşak torunu olan Barış Samir tarafından büyük bir özenle korunuyor. Açılış törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve çok sayıda bürokrat katılırken, cami bahçesinde metrelerce kuyruk oluştu.

Ziyaret Saatleri ve Planlama Rehberi

Hırka-i Şerif Vakfı Genel Sekreteri Sümeyra Güldal, bu yılki ziyaret düzeniyle ilgili vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

Güldal, "Ramazan'ın 15'inden sonra Türkiye genelinden gelen ziyaretçi sayımız artıyor. İstanbul'daki hemşehrilerimizin ziyaretlerini ilk 15 gün içinde gerçekleştirmeleri, sükunet içinde bir ibadet için çok önemli," dedi.

Yoğunluktan etkilenmemek için şu saatlere dikkat edilmesi gerekiyor:

Hafta İçi: 10.00 – 17.00 arası

Hafta Sonu: 09.00 – 17.30 arası

Kadir Gecesi Özel: Teravih namazı sonrası başlayacak ziyaretler, sabah 03.30’a kadar kesintisiz devam edecek.

Kutsal emaneti görmek için her yıl camiye gelen İsmail Gültekin, yaşadığı duyguları "Tarifi olmayan bir huzur ve hüzün içindeyim. Allah her yıl gelmeyi nasip etsin," sözleriyle dile getirdi. Ziyarete ilk kez gelenler ise Veysel Karani’nin sadakat öyküsünden etkilenerek bu kapıya geldiklerini ifade etti.

