  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Hızlı ve Öfkeli filmi değil gerçek

Hızlı ve Öfkeli filmi değil gerçek: Hatay'dan pes dedirten görüntüler

Güncelleme:

Hatay'da otoyolu trafiğe kapatıp, motosikletlerle yarış yapan 24 kişiye 523 bin 664 lira para cezası kesildi.

Payas ilçesinde, 12 Ocak'ta motosikletli gençler, otoyolu araç trafiğine kapatıp, kendi aralarında yarıştı. Öğle saatlerinde yarışan gençlerin görüntüsü sosyal medyada yayınlandı. Bunun üzerine jandarma ekipleri harekete geçip, yarışçıların kimliklerini tespit etti. Adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla 24 şüpheli gözaltına alındı. 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Cebir ve tehdit kullanarak ulaşım aracının hareket etmesini engelleme' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından haklarında işlem yapılan 24 şüpheliye, toplam 523 bin 664 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 7 motosiklet, trafikten menedildi. 

Hatay'da otoyolu trafiğe kapatıp, motosikletlerle yarış yapan 24 kişiye 523 bin 664 lira para cezası kesildi.

DHA

Etiketler hatay hızlı ve öfkeli motosiklet yarışı otoyol
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Survivor'da nefes kesen anlar: Köpek balıkları etrafını sardı Survivor'da nefes kesen anlar: Köpek balıkları etrafını sardı Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! Demet Akalın'dan ''Reza Zarrab'' isyanı Demet Akalın'dan ''Reza Zarrab'' isyanı Dünyanın çatısından nefes kesen görüntüler Dünyanın çatısından nefes kesen görüntüler İstanbul trafiği yine boks ringine döndü İstanbul trafiği yine boks ringine döndü Sarı sitede pes dedirten konut ilanı: Açıklama kısmına düştüğü not tepki çekti Sarı sitede pes dedirten konut ilanı: Açıklama kısmına düştüğü not tepki çekti Yangınların cehenneme çevirdiği Los Angeles'ın son hali görüntülendi Yangınların cehenneme çevirdiği Los Angeles'ın son hali görüntülendi Erdoğan, Özgür Özel'in kırmızı kartını ti'ye aldı Erdoğan, Özgür Özel'in kırmızı kartını ti'ye aldı Türkiye'yi sarsan vahşet: 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunup öldürdüler Türkiye'yi sarsan vahşet: 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunup öldürdüler Cem Yılmaz'ın yeni evinin fiyatı olay oldu Cem Yılmaz'ın yeni evinin fiyatı olay oldu
Naci Görür'ü endişelendiren bölge: ''Henüz büyük bir depremle yüzleşmedi'' Naci Görür'ü endişelendiren bölge: ''Henüz büyük bir depremle yüzleşmedi'' Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı Kamu araçları satışa çıktı: Fiyatlar 180 bin TL'den başlıyor Kamu araçları satışa çıktı: Fiyatlar 180 bin TL'den başlıyor Bankaların emekli promosyonlarında 20 bin lira sınırı aşıldı Bankaların emekli promosyonlarında 20 bin lira sınırı aşıldı Türkiye'de bir ilk: Mağarada ''Ay sütü'' bulundu Türkiye'de bir ilk: Mağarada ''Ay sütü'' bulundu Beşiktaş yeni teknik direktörünü resmen açıkladı Beşiktaş yeni teknik direktörünü resmen açıkladı Başıboş köpekler 12 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü Başıboş köpekler 12 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü Eşlerini ve sevgililerini en çok aldatan ülkeler açıklandı Eşlerini ve sevgililerini en çok aldatan ülkeler açıklandı Ormanların gizemli canlısı fotokapana yakalandı Ormanların gizemli canlısı fotokapana yakalandı