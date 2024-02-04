  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. HÜDA PAR lideri, HAMAS lideriyle buluştu

HÜDA PAR lideri, HAMAS lideriyle buluştu

HÜDA PAR lideri, HAMAS lideriyle buluştu
Güncelleme:

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, HAMAS Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.

Batman’da düzenlenen "Büyük Kudüs Yürüyüşü"ne katılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, HAMAS Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre Heniyye, Filistin ve Gazze'de yaşananlarla ilgili son durum hakkında Yapıcıoğlu'na bilgi verdi.

Gazze'nin direnmeye devam ettiğini belirten İsmail Heniyye, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması, yaralıların tedavilerinin sağlanması, Gazze için düzenlenen kitlesel destek etkinliklerinin ve küresel çaptaki boykotun devam ettirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Heniyye'ye desteklerini ifade eden HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise Gazze için ellerinden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

HÜDA PAR'dan yapılan açıklamada görüşmenin yeri ve zamanına ilişkin bilgi verilmedi. 

Etiketler İsmail Heniyye hüdapar hüda par hamas
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Nesli tehlike altındaki o canlı Türkiye'de ortaya çıktı Nesli tehlike altındaki o canlı Türkiye'de ortaya çıktı Bu binada 1.400 kişi ölmüştü... Asrın felaketinden yeni görüntüler Bu binada 1.400 kişi ölmüştü... Asrın felaketinden yeni görüntüler Bu fotoğraflara iyi bakın: 15 bin aileden geriye sadece 35 aile kaldı Bu fotoğraflara iyi bakın: 15 bin aileden geriye sadece 35 aile kaldı Cinsel isteği artırmanın en şaşırtıcı yolları! Cinsel isteği artırmanın en şaşırtıcı yolları! Güpegündüz korkunç olay: Kaçırıp, vurup, yola attılar Güpegündüz korkunç olay: Kaçırıp, vurup, yola attılar Survivor Kardeniz Kılıç mini şortuyla dans etti sosyal medya sallandı Survivor Kardeniz Kılıç mini şortuyla dans etti sosyal medya sallandı Beşiktaş, Trabzonspor'u genç Semih ile yıktı Beşiktaş, Trabzonspor'u genç Semih ile yıktı 5 Şubat haftası burç yorumları: Bu 2 davranıştan uzak durun 5 Şubat haftası burç yorumları: Bu 2 davranıştan uzak durun Erdoğan'a tepki yağıyor: ''Sen kimi tehdit ediyorsun'' Erdoğan'a tepki yağıyor: ''Sen kimi tehdit ediyorsun'' Güldür Güldür Show ekibi özür diledi Güldür Güldür Show ekibi özür diledi