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  3. 26 Ocak 2021 07:18

Hz. Muhammed'e hakaret iddiasına soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden Hz. Muhammed'e hakaret ettiği iddia edilen Yakup D. hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Hz. Muhammed'e hakaret iddiasına soruşturma
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Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Yakup D. isimli kullanıcının YouTube sosyal paylaşım sitesindeki 22/01/2021 tarihli video içeriğinde peygamberimize karşı kullandığı hakaret içerikli sözler nedeniyle resen soruşturma başlatılmıştır."

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