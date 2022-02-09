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İBB duyurdu: Halk ekmeğe zam geldi

İBB duyurdu: Halk ekmeğe zam geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İHE üretimi 250 gr Halk Ekmek'in 2 TL olduğunu duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından 11 Şubat tarihinden itibaren Halk Ekmek'te ekmeğin 2 TL'den satılacağını duyurdu.

"2 TL'DEN SATILACAK"
İBB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"11 Şubat Cuma günü itibariyle İHE üretimi 250 gr Halk Ekmek 2 TL’den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız."

Etiketler halk ekmek ZAM
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