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İBB Meclisi’nde kavga: Yumruklar ve su şişeleri havada uçuştu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Kasım Ayı Olağan Toplantısı’nda ortalık bir anda karıştı. Partililerin yumruklu kavgasında su şişeleri de havada uçuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı’nda kavga çıktı. AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Meclis Başkan Nuri Arslan’ın meclisi taraflı yönettiğini belirterek “CHP grubunun değil meclisin başkanısınız ona göre davranın” dedi.

AK Partili üyeler de eleştirince CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, söz alarak meclis başkanının, meclisi yönetmesiyle ilgili yönetmelik maddesini okudu.

Sakalar, yönetmelik maddelerini okurken, AK Parti sıralarından ’bizi meclisten mi atacaksınız’ sözleri yükseldi.

AK Partili üyelerin tepkisi üzerine tartışma büyüdü. Hemen ardından bazı meclis üyeleri, birbirinin üzerine yürüdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Kasım Ayı Olağan Toplantısı’nda ortalık bir anda karıştı. Partililerin yumruklu kavgasında su şişeleri de havada uçuştu.

Salonda yumruklaşmaya varan arbedenin yaşandığı görülürken, bazıları da birbirlerine su şişesi fırlattı.

Gerginliğin ardından toplantıya bir süre ara verildi ve olayların yatışmasıyla oturum kaldığı yerden devam etti. Gündemdeki maddelerin görüşülmesiyle toplantı sona ererken, bir sonraki toplantının 13 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacağı açıklandı.

İHA

Etiketler ibb meclis İBB meclisi kavga çıktı yumruklar havalarda uçuştu
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