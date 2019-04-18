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  3. 18 Nisan 2019 20:37

İBB resmi hesabından Ekrem İmamoğlu mesaj

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından Ekrem İmamoğlu hakkında paylaşım yapıldı.

İBB resmi hesabından Ekrem İmamoğlu mesaj
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda 'Sayın Ekrem İmamoğlu, görevi Sayın Mevlüt Uysal’dan devraldı. 16 milyon İstanbulluya hayırlı olsun' ifadelerine yer verildi.
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabı, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından bir paylaşım yaptı.

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