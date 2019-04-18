İBB resmi hesabından Ekrem İmamoğlu mesaj

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda 'Sayın Ekrem İmamoğlu, görevi Sayın Mevlüt Uysal’dan devraldı. 16 milyon İstanbulluya hayırlı olsun' ifadelerine yer verildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabı, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından bir paylaşım yaptı.

Dün gerçekleştirilen mazbata teslim töreninin ardından İBB Başkanlık binasına gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, görevi Sayın Mevlüt Uysal’dan devraldı. 16 Milyon İstanbulluya hayırlı olsun 😊 pic.twitter.com/hjHvZiMenD — İstanbul Büyükşehir (@istanbulbld) 18 Nisan 2019