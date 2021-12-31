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İBB sözcüsü Ongun açıkladı; CNN Türk'ten büyük skandal!

İBB sözcüsü Ongun açıkladı; CNN Türk'ten büyük skandal!

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "CNNTürk yayınında yapılan yorumlara karşı, yayına katılma talebim kabul edilmedi" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İBB’ye yönelik iddialarla ilgili bu akşam Halk TV, Habertürk ve KRT televizyonlarına telefon bağlantısıyla katılma talebim kabul edildi ve halkımızın doğru bilgilenmesine olanak sağlandı. CNNTürk yayınında yapılan yorumlara karşı, yayına katılma talebim ise kabul edilmedi" ifadelerine yer verdi.

Etiketler ibb istanbul büyükşehir belediyesi murat ongun ekrem imamoğlu
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