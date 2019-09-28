İBB'deki hareketlilik sonrası ''saldırı'' önlemi !

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki binasına tırmanan bir kişinin İBB Başkanı İmamoğlu'nun odasına girmeye çalışması nedeniyle yaşanan hareketliliğin ardından bugün özel bir güvenlik önlemi alındı.

Şüpheli şahsın başkanlık binasına tırmanmak için kullandığı binanın önündeki 15 Temmuz Şehitleri’nin isim ve fotoğraflarının yer aldığı dev panonun yanlarındaki boşluklar kapatıldı.

Dün, 27 yaşındaki İbrahim A. , İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla görüşmek istediğini belirterek başkanlık binasına girmek istemişti. Güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine dışarıya çıkan İbrahim A. Başkanlık binasının önünde bulunan ve 15 Temmuz Şehitleri'nin anmak için konulan dev pano ile binanın duvarı arasındaki boşluktan tırmanarak içeriye girmeye çalışmıştı.

Elinde jilet bulunan İbrahim A., o sırada yerinde olmayan İmamoğlu’nun makam odasının balkonuna kadar ulaşmıştı. Güvenlik görevlilerinin fark etmesi üzerine İbrahim A. kendisine jiletle zarar vermiş ve polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Yaşanan bu olayın ardından bugün İBB Başkanlık binasında özel bir güvenlik önlemi alındı. Başkanlık binasının duvarı ile 15 Temmuz Şehitleri anma panosu arasındaki boşluk iki yandan kapı ile kapatıldı.