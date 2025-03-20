İBB'deki soruşturmada yeni gelişme: Bazı isimler itirafçı olmak istedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı şüphelilerin itirafçı olmak istediği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2 soruşturmada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 87 şüpheli dün gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin ifadeleri alınmaya başlanırken, soruşturmayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 200'ün üzerindeki ihalede usulsüzlük tespit edildi.

BAZI ŞÜPHELİLER İTİRAFÇI OLMAK İSTEDİ

Bazı şüphelilerin de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olmak istediği öğrenildi.

İMAMOĞLU 2 KEZ İFADE VERECEK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, önce Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadesinin alınacağı, ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ikinci kez ifadesinin alınacağı öğrenildi.

DHA