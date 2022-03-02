İbrahim Kalın açıkladı; Rusya'ya yaptırım yok!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulayıp uygulamayacağına ilişkin canlı yayındaki soruya verdiği yanıtla dün gecenin en çok konuşulanı oldu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN TÜRK'te Ukrayna-Rusya krizine ilişkin soruları yanıtladı.

Kalın, CNN TÜRK'te Ukrayna-Rusya krizinde Türkiye'nin hangi adımları atacağı , Montrö Sözleşmesi'nin nasıl uygulanacağı gibi gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ayrıca Rusya'ya yaptırım uygulayıp uygulamayacağına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

''Daha fazla insan ölmesinden endişe duyuyoruz'' diyen Kalın, ''Rusya tarafına gerekli telkinlerde bulunuyoruz. Hepsinin nihai amacı bu. Rusya tarafında daha büyük bir solumluluk var. Karamsal olmak istemiyorum ama gördüğüm tablo iç açıcı değil. Özellikle yaşanan son gelişmeler ile beraber pek umut verici bir durum yok'' ifadelerini kullandı.

Kalın'ın açıklamaları şöyle:

''Rusya ile gemileri yakmadan, Ukrayna'ya da destek olacağız. Bir ülkenin işgal edilmesi haklı ve meşru değil. Benim değerlendirmem önümüzdeki bir 10 yıllar daha meşgul etmeye devam edecek. Rusya ile batı arasında kazan-kazan ilişkisi kurulmalı.

"AB TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK ENDİŞELERİNİ DİKKATE ALMIYOR"

Cumhurbaşkanımız çok önemli bir başlık açtı o da şu: Batı açısından Türkiye hemen döndüğü bir müttefik. Batılı muhattaplarımız bize diyor ki Rusya ile köprüleri atmayın. Biz Türkiye'nin menfaatleri açısından kendimizi ön plana almak zorundayız. Rusların da güvenebileceği bir aktörün ortada olması lazım. Aslında Batılı dostlarımız bundan memnun. Açıkça söylemeseler de bize söylüyorlar bunu. İlla bir felaket mi yaşanması gerekiyor Türkiye'nin öneminin tekrar anlanması için. AB, Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almıyor.

BATI İLE İLİŞKİLER

Biz göç meselesi gibi meseleleri dile getirdiğimiz zaman sadece kendimiz için dile getirmiyoruz. Endişelerimizin giderilmesi onların da menfaatine.

MONTRÖ NASIL UYGULANACAK?

Karadeniz'de barış içi Montrö krizik öneme sahip. 19,20 ve 21. maddeler açık. Kurallar aynen uygulanıyor. Savaşa giden geçen gemiler Boğaz'dan geçemez. Ancak bağlama limanına geri dönen gemiler buralardan geçebilir. Boğazlar için başvuru yok. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği bir cümle ile söyleyeyim, Montrö'nün yorumlanmasını gerilimi tırmandırmayacak şekilde yapıyoruz. Karadeniz'i bu işin bir parçası yaparlarsa gerilim daha çok yayılır. Böyle bir başvuru yapılmaması için de elimizden geleni yapıyoruz. Bu zamana kadar nasıl uygulandıysa bundan sonra da öyle devam edecek.

Umarız ateşkes çabaları sonuç verir. Çabalarımız bu yönde. Krize daha geniş bakıldığında çıkarılması gereken dersler var. Soğuk savaş döneminden sonra dünya düzeni tam olarak oturmadı. Sürekli bir düzen arayışı var. Yeni dünya düzeni arayışı çok fazla unsurun olduğu bir konu. Önümüzdeki 10 yıllarda da bunları yaşamaya deva m edeceğiz.

NATO'nun cevabı bence dengeli bir cevaptı. Nükleerin gündeme gelmesi yanlış. Bu süreç Rusya için de değil. Dünyada yalnızlaştırılacak, ekonomik ve askeri olarak zayıflayacayacak. Rus toplumunda da buna bir tepki olacaktır. Bilim insanları, spor insanlarına yaptırımlar geliyor. Umarız Sayın Putin geniş kapsamlı olarak sonuçları görür. Oturup ciddi olarak konuların konuşulması yönünde çağrı yapıyoruz. Savaşın derinleşmesi herkesin zararına. Dünyada güçlü bir Putin karşısı koalisyon oluştu. Orta vadede bu bir siyasi zafere dönüşmeyecektir.

Yaptırım pakedi gibi bir şey planlamıyoruz. Burada Rusya'nın yeniden statejik bir hesap yapıp bu savaşı derhal durdurması gerekiyor. Aksi halde bedeller ödemek zorunda kalacaklar.''