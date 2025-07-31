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ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in mal varlığına el konuldu

ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in mal varlığına el konuldu
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Hakkında Kara Para soruşturması kapsamında tutuklanan ICRYEPEX'in sahibi Gökalp İçer'in tüm mal varlığını el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, çeşitli suç örgütlerinin suçtan elde ettikleri gelirleri döviz veya kripto varlıklara dönüştürerek finansal sisteme soktuğu tespit edilen Icrypex Kripto Varlık Alım Satım Platformu hakkında 30 Temmuz 2025'te işlem gerçekleştirildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'nın hazırladığı rapor üzerine Gökalp İçer ve Icrypex'e ait banka hesapları, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıkları, araçları, taşınmazları ve şirket ortaklık paylarına el konuldu.

Başka bir soruşturma kapsamında "uyuşturucu madde temin etme" ve "kastla öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla daha önce tutuklanan Icrypex Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer'in, bu yeni soruşturmayla birlikte mali suçlarla da bağlantısı araştırılıyor.

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Etiketler masak ICRYPEX'in sahibi ICRYPEX Gökalp İçer
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