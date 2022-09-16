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İETT otobüsünde ''ayağıma bastın'' dehşeti; bıçağını çekip saldırdı!

İstanbul Fatih'te bir İETT otobüsünde yolculuk yapan bir kişi, iddiaya göre yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı. Yaşananlar karşısında çığlık atan kadın yolcular "kapıyı açın" şeklinde çığlık atarken dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün 15.00 sıralarında Fatih'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih'te seyir halindeki bir İETT otobüsünde dehşete düşüren bir olay yaşandı. İddiaya göre, bir kişi tıklım tıklım dolu olan otobüste başka bir yolcunun yanlışlıkla ayağına bastı. Ayağına basılan adam çılgına döndü ve belindeki bıçağı çıkardı. Otobüs bir anda karıştı. Bıçakla dehşet saçan adam, ayağına basan kişiye saldırdı. Çığlık atan kadın yolcular otobüs şoförüne kapıyı açması için bağırdı. Duran şoför bir süre sonra kapıyı açarken yolcular araçtan indi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Etiketler iett bıçaklama ayağıma bastın iett otobüsü
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