  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İhsan Şenocak'ın hedefinde Filenin Sultanları vardı

İhsan Şenocak'ın hedefinde Filenin Sultanları vardı

İhsan Şenocak'ın hedefinde Filenin Sultanları vardı
Güncelleme:

Yaptığı açıklamalarla büyük tepki çeken isimlerden olan ilahiyatçı İhsan Şenocak bu seferde zaferden zafere koşan Filenin Sultanları'nı hedef aldı. A Milli Kadın Voleybol takımımızı hedef gösteren Şenocak'ın paylaşımına tepki yağdı.

Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'nde tarih yazan Filenin Sultanları bir yandan Türkiye'nin göğsünü kabartırken bir yandan da "çekemeyenlerin" hedefi olmaya devam ediyor.

İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi Başkanı İhsan Şenocak bir kez daha A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı hedef aldı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Her müslüman Allah’ın(cc) emrettiğinin EN GÜZEL, yasakladığının da EN ÇİRKİN olduğunu anlatmaya memurken fert planında İSLAM’I yaşayan MÜSLÜMANLARIN gazeteleri de kadınların yarı çıplak haldeki oyununa ZAFER diyor.” diyen Şenocak “HARAMA, haram DİYEBİLEN kaç alim, kaç mütefekkir, kaç hoca kaldı?” sorusunu sordu.

İşte Şenocak'ın o paylaşımı:

Yaptığı açıklamalarla büyük tepki çeken isimlerden olan ilahiyatçı İhsan Şenocak bu seferde zaferden zafere koşan Filenin Sultanları'nı hedef aldı. A Milli Kadın Voleybol takımımızı hedef gösteren Şenocak'ın paylaşımına tepki yağdı.

 Daha önce de gerici konuşmaları ile gündem olan Şenocak, milli gururumuz Ebrar Karakurt için, “Hilaliyle “Lâ ilahe illellah”ı, yıldızıyla “Muhammedurrasullah”ı remzeden BAYRAĞIMIZIN renginde ceddimiz Alparslan’dan Hüdavendigar’a bütün şehitlerin kanı var.BAYRAK bize ne için yaşayıp ,hangi gaye uğrunda öleceğimizi hatırlatır. LGBTcinin üzerinde olması şeref değil, zillettir.” ifadelerini kullanmıştı.

 

Etiketler ihsan şenocak filenin sultanları a milli kadın voleybol takımı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Süleyman Soylu MHP'nin başına mı geçiyor ?
51'lik Defne Samyeli bikinili pozlarıyla hayran bıraktı
Kur'an yakan kişiyi öldüresiye dayak!
Koç'tan tarihe geçen imza! İlk imzayı Rahmi Koç attı
S&P'den Dolar ve enflasyon için yeni tahmin
Gece kulübü işletmecisi öldürüldü! Vahşeti canlı yayınladığı ortaya çıktı
Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi sessizliğini bozdu
Ünlü astrolog: ''Bu tarihte Türkiye'nin istikbali değişecek''
Selena Gomez'in dekoltesi kıyafetine sığamadı
Kilosu 300 lira! Kebapçıların vazgeçilmez baharatında hasat başladı