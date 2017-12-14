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  3. 14 Aralık 2017 09:30

İkinci, üçüncü, dördüncü eş aramak için kurulan site kapatıldı

Türkiye'de kurulan ve ikinci ikinci, üçüncü, dördüncü eş arayanlar için buluşma platformu olarak çalışan internet sitesi kapatıldı.

İkinci, üçüncü, dördüncü eş aramak için kurulan site kapatıldı
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Türkiye'de dini kendine alet ederek "çok eşlilik" internet sitesi kurdular. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin de yer aldığı ve ikinci, üçüncü, dördüncü eş arayanlar için açılan internet sitesi kapatıldı. 

Site hakkında yapılan suç duyurusunun ardından Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği siteye erişim engeli getirdi. 

Ardından site de bir açıklama yaparak yayınına son verdiğini duyurdu. Site kurucuları tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bir kaç gün önce açtığımız web sitesinin yayını BTK kararıyla engellenmiştir. Bizde derhal sitemizi askıya alarak farklı DNS lerden girilmesini engelledik. Yani karar nedeniyle sitenin yayınını tamamen kestik.

Biz bu olayın bu kadar gündem olacağını tahmin dahi edemezdik. Kendi halinde sıradan insanlarız. Amacımız sadece, zaten ülkemizde yaşanan ve Anayasa Mahkemesi kararıyla suç teşkil etmediğini öğrendiğimiz ikinci evlilik olayında insanlarımızın özelikle de mağdur kadınlarımızın en doğru kararı vermesini sağlamaktı. Açıkçası kendimiz içinde ufak bir ek gelir olur diye düşündük. Zaten gördüğünüz gibi sitemizde en ucuz şekilde hazırlandı.

Üzdüğümuz insanlar olduysa özür dileriz. Asla kimseyi incitmek istemedik.

Ülkemizin kanunlarına sonuna kadar bağlıyız. İstemeden meşgul ettiğimiz kamuoyundan tekrardan özür dileriz."

İnternette ikinci, üçüncü hatta dördüncü eş bulma sitesi rezaletiİnternette ikinci, üçüncü hatta dördüncü eş bulma sitesi rezaleti

 

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