İktidarın ''çılgın projesi'' Kanal İstanbul için bir iptal kararı daha

AK Parti iktidarının "çılgın projesi" Kanal İstanbul güzergahında bulunan TOKİ tarafından açılan konut ihalesinde bir iptal kararı daha çıktı.

TOKİ, 2021 yılında Kanal İstanbul güzergahındaki Arnavutköy'de inşa etmeyi planladığı toplu konut projeleri için düzenlediği 5 ihaleyi iptal etmesinin ardından yeni ihale tarihleri belirlemişti.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre Arnavutköy Baklalı köyünde 4 etap halinde inşa edilecek konutlar için 21 Eylül 2022 tarihinde 844 konutluk 1. Etap için gerçekleştirilen ihale TOKİ tarafından iptal edilmişti.

Son olarak 621 konut ve 10 dükkandan oluşan 3.etabın ihalesi de iptal edildi.

TOKİ, 28 Eylül'de gerçekleştirdiği 3. etabın ihalesini 7 Ekim tarihi itibariyle sunulan bütün tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle iptal ettiğini açıkladı.

1. Etap için düzenlenen ihale de aynı gerekçe ile iptal edilmişti.

2 İHALE DAHA VAR

Kanal İstanbul'un çevresine kurulacak Yenişehir için Baklalı köyünde yapılacak 716 konutluk 2.etap toplu konut projesi için 13 Eylül 2022'de düzenlenen ihale ise hala sonuçlanmadı.

Teklif değerlendirmesi tamamlanmış gözüken ihalenin sonucunun önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. 826 konutluk 4. Etabın ihalesi ise 12 Ekim'de gerçekleştirilecek

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