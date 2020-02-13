İlber Ortaylı'dan Erdoğan'ı kızdıracak çıkış

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le birlikte İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları, Milletvekilleri, gazeteciler ve çok sayıda partilinin katıldığı söyleşinin sonunda Prof. Dr. İlber Ortaylı, konuklardan gelen soruları da cevaplandırdı.

İlber Ortaylı konuşmasında, 1924 Anayasası’ndaki sistemin doğru olduğunu, yasama yürütme arasındaki dengenin fevkalade olduğunu, yargının üçüncü bir kuvvet olarak, iyi hukukçu olma şartıyla katılmasının önemine dikkat çekerek, “Parlamenter demokrasi bugün için çok akıllıca görünüyor. Başkanlık sistemi dünyada Amerika hariç yok. Bu tarihi bir olaydır, iyi tayin edilmelidir. Hiç kimsenin ben dedim oldu deme hakkı yok. Benim dediklerim doğru deme hakkı yoktur. Siyasi partiler siyasi hayatımızın vazgeçilmez unsurudur” dedi.

OKUL İŞİ ÇÖP İŞİ DEĞİLDİR

Ortaylı, yaptığı konuşmada Türk kimdir, Türk tarihi nedir, etnik kökeninden bugününe kadar Türkiye’deki nesilleri anlattı. Türkiye’de aristokrasinin olmadığını, masonların iktidara yön verdiğinin ise tamamen hayali olduğunu belirten Ortaylı konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Burada militarizm yapmak gerçekçi bir siyaset değildir. Türkiye’de sağcılar solcular bu işi çok yaptılar, tarih bunu acı bir şekilde gösteriyor.

Eğitimin önemli olduğunun üzerine basarak değinen Ortaylı, bugünkü özel okul furyasının Türkiye için yüz kızartıcı olduğu yorumunu yaparak şöyle devam etti: “Özel okullarda topladığı paralarla kaçanlar var. Kontrol yok, öğretilmesi gerekenler öğretilmiyor. Okul işi çöp işi değildir, aynı sistemle çözemezsiniz. Milli eğitim alamayan bir vatandaş kitlesi vatandaş değildir. Realist olmak lazım. Dünyanın her yerinde dini eğitim var ama milli eğitim sistemine bağlantısı kurulmuş, herkes canının istediğini öğretemiyor. İnsanları kabiliyetlerine göre okutacağınız okullar kuracaksınız. MEB sistemimizin branşlara ayrılması, insanların yeteneklerine göre yetiştirilmesi zor değil. Öğretmenin itibarının yükseltilmesi gerekiyor. Ben eğitimin kesinlikle iyi yürütülmediğine inanıyorum. Bir memleketin elit zümresinin içine din adamları da girer. Halifelerin 100 yıldır yönettikleri ve İslam dünyasını ayağa kaldıran dirilten bir memlekette seçkinlerin yetiştirilmesine dikkat edeceğiz. Vatandaşlığın şartı dilimizdir. Türkiye çocuklarına dil öğretemiyor. Acil önlemler alınması lazım. Yanlış telaffuz, yanlış program yapanların cezalandırılması lazım. Bu memlekette Türkçe öğretilecek. Memleketin coğrafyasını tarihini, dilini öğretemezseniz burada kimse oturmaz. Dil iyi bilen insan vatanını milletini sever ve bırakamaz. Bugünkü drama ve ilgisizlik bu noksandan ileri geliyor.”

MEMLEKETİN ÜMİTSİZ BİR GELECEĞİ OLDUĞUNU ZANNETMİYORUM

Ülkedeki siyasi gelişmeleri de değerlendiren Ortaylı, “FETÖ’nün nüfuz edemediği yer dışişleri bakanlığı oldu. Çünkü insanlar gözlemliyor ne oluyor bitiyor biliyor. Memleketin ümitsiz bir geleceği olduğunu zannetmiyorum. Herkes biraraya gelir ve doğru sinyali veren bir öncüye herkes itaat eder. Türkiye o raddeye geldi. Bizi buraya tarih getirdi. İstanbul batıyor; olmayacak bir coğrafyada anormal bir gelişme var. Kanal açacaksın etrafına evleri nasıl yapmayacaksın. İklim büyükşehirler yüzünden değişikliğe uğruyor. Türkiye sanayiden geçinmek zorunda başka bir şansı yok, ama mühendislerin ancak yüzde 5’i mühendis olarak istihdam edilebiliyor. Bu sorumsuzluktur, ortak mirası iyi kullanamamak demektir” diyerek sözlerini tamamladı.

Söyleşinin sonunda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı keyifli söyleşi için teşekkür ettiği İlber Ortaylı’ya günün anısına bir plaket hediye etti.