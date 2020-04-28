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  3. 28 Nisan 2020 17:45

İletişim Başkanı Altun'dan koronavirüs açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk halkının ABD'ye armağanını taşıyan uçağın bugün sabah saatlerinde Türkiye'den yola çıktığını belirterek "Bu karanlık günleri uluslararası dayanışma ve iş birliği ile geride bırakacağız." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun'dan koronavirüs açıklaması
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD'ye Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımına ilişkin İngilizce paylaşımda bulundu.

Altun, paylaşımında, "Bu zor günlerde, dostlarımız ve müttefiklerimiz ile dayanışma içinde olmaya devam ediyoruz. Türk halkının ABD'ye armağanını taşıyan uçak bugün sabah saatlerinde Türkiye'den yola çıktı. Bu karanlık günleri uluslararası dayanışma ve iş birliği ile geride bırakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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