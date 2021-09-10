İlginç alışkanlık: Kendisini arılara sokturmaktan zevk alıyor

Dünya genelinde pek çok tuhaf alışkanlığa sahip olan insan vardır. Amerika Birleşik Devletleri’nin Kentucky eyaletinde yaşayan 53 yaşındaki Margaret ise bu konuda çığır açmış durumda.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kentucky eyaletinde yaşayan 53 yaşındaki Margaret’in tuhaf alışkanlığı balta çevresindekiler olmak üzere herkesi şaşkına çeviriyor. Çünkü Margaret, kendi elleriyle vücudundaki çeşitli bölgeleri arıların sokmasını sağlıyor ve bundan büyük zevk alıyor.

NEDENİ TAMAMEN TEDAVİYDİ

Hayatının son 10 yılında kendisini arıların ısırmasına izin veren Margaret kimi durumlarda ise bunu arıları zorlayarak yapıyor. Bu tuhaf alışkanlığının temelinde ise oldukça masum bir neden yatıyor. Uzun yıllar boyunca eklem ağrıları yaşadığını söyleyen Margaret, arı sokmasının ağrılara iyi geldiğini duyduğunda ise bu yöntemi denemek istedi. Sağlık sorunlarının tedavisi için başladığı bu yöntem ise zaman içinde bir alışkanlığa dönüştü. Arı sokmasından zevk aldığını anlamaya başladığında ise günde 15 kez arı tarafından sokulmaya kadar durumu getirdi.

“SEVDİĞİM BİRKAÇ NOKTA VAR”

Günde en az 15 kez kendisini kalçasından, dirseğinden, parmağından, ayak bileğinden, alnından ve burnunun ucundan arıların sokmasını sağlayan Margaret, özellikle vücudundaki bazı bölgelerin ısırılması halinde daha mutlu olduğunu söylüyor. Margaret arıya sokturmak istediği yeri tırnağıyla biraz bastırıyor. Sonra cımbızla tuttuğu arının karnına hafifçe vurarak istediği noktanın üstüne koyuyor ve arı onu sokuyor.



EVİNİN ARKA BAHÇESİNDE ARI AVINA ÇIKIYOR

Haftada 100’den fazla kez arılara kendisini sokturtan Margaret, 10 yılda bu sayının 50 binden fazla olduğunu ifade ediyor. Evinin arka bahçesini kovanlarla dolduran Margaret, vakumlu bir alet sayesinde arı avına çıkıyor. Ayrıca Margaret dışarı çıkarken de mutlaka yanına bal arısı alıyor. Arıları küçük kutularda muhafaza ediyor. Arıların kendisini soktuktan sonra ölmesine üzüldüğünü belirten Margaret, genellikle yaşlı arıları tercih ediyor.

TEDAVİ OLMAYI KABUL ETTİ

Arı sokmasındna zevk aldığını dile getiren Margaret’in her defasında vücuduna küçük bir oranda zehir giriyor. Mutlu olmasına rağmen eşinin endişelerine karşılık Margaret bir doktorla görüşmeyi kabul etti. Doktor, Margaret'a alerjik reaksiyon geliştirerek vücudunun tamamen şişip boğazının tıkanabileceğini ve ölebileceğini söyledi. Ayrıca karaciğeri ve böbreklerinin düzgün çalıştığı konusunda şüpheleri olduğunu çünkü arı zehrinin uzun vadede neye sebep olduğunu bilmediklerini belirtti.