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Ümit Özdağ'dan dikkat çeken tepki: ''Dışarıda hiçbir CHP’li belediye başkanı kalmayacak''

Ümit Özdağ'dan dikkat çeken tepki: ''Dışarıda hiçbir CHP’li belediye başkanı kalmayacak''
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CHP'li üç belediye başkanının gözaltına alınmasıyla ilgili bir açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Herhalde yakında dışarıda hiçbir CHP’li belediye başkanı kalmayacak" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tahliyesinin ardından ilk basın açıklamasını partisinin genel merkezinde düzenledi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdrurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gözaltına alınmasına ilişkin konuşan Özdağ, şunları söyledi:

"Türkiye güne yine sıkı yönetim dönemlerinde, FETÖ'nün yönettiği Ergenekon dönemini hatılatan yeni şafak operasyonuyla uyandı. CHP Antalya, Adana ve Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanları sayın Zeydan Karalar, sayın Muhittin Böcek ve Abdurrahman Tutdere gözaltına alındılar. Herhalde yakında dışarıda hiçbir CHP’li belediye başkanı kalmayacak. AK Partili belediye başkanlarının yargıya iletilen dosyaları ise incelemeye alınmıyor."

 

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Etiketler zafer partisi Ümit Özdağ CHP chp'li belediye
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