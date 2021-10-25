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İlginç anlar: Messi'yi taraftar durdurdu

İlginç anlar: Messi'yi taraftar durdurdu

Marsilya-PSG derbisinin 73. dakikasında sahaya giren taraftar Messi'yi durdurdu.

Fransa Ligue 1 derbisinde Marsilyalı bir taraftarın sahaya atlamasıyla oyun kısa süreliğine durdu.

Maçın 73. dakikasında top Messi'nin ayağındayken Marsilyalı bir taraftar sahaya girdi.

Sahaya atlayan taraftar Messi'nin önüne geçerek PSG atağını kesti.

Marsilya cephesine tepki gösteren PSG'li futbolcular kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

Taraftar, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sahadan çıkarıldı ve maç kaldığı yerden devam etti.

Etiketler messi taraftar
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