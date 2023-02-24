İmam Hatipliiler için ''sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız'' demişti, beraat etti

İmam hatip mezunlarına yönelik sözleri nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler beraat etti.

Katıldığı bir televizyon programında imam hatip lisesi mezunlarına yönelik sözleri nedeniyle 'halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçlamasıyla yargılanan Erol Mütercimler beraat etti.

Yazar Müfid Yüksel'in, "Saint Joseph, Saint Michel, Saint Benoit kimlerin kurduğu okullar, Cizvit papazlarının okulları" demesinin üstüne Mütercimler, "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor... Sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" ifadesini kullanmıştı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Erol Mütercimler'in imam hatip mezunlarıyla ilgili sözleri nedeniyle ilgili kanala inceleme başlatırken, Haliç Üniversitesi yönetimi tarafından hakkında soruşturma başlatılan Erol Mütercimler, üniversitedeki görevinden istifa etmişti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2.ceza dairesinde istinaf üzerine incelenen yerel mahkeme kararı, 21.02.2023 tarihi istinaf kararı ile bozuldu ve Mütercimler hakkında beraat kararı verildi.

Mahkeme aynı zamanda yerel mahkeme kararını istinaf eden Mustafa Varank, Bilal Erdoğan gibi suçtan zarar gördüğünü iddia eden isimlerin sıfat yokluğu sebebiyle davaya katılma taleplerinin olamayacağına hükmetti.

Gerekçeli kararda "Sanığın üzerine atılı 'halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmadığı anlaşıldığından CMK'nın 223/2-a maddesi gereğince beraatine karar verilmiştir" denildi.