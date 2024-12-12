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İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın ''silkeleyin'' talimatına rest

İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın ''silkeleyin'' talimatına rest
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelerin SGK borçlarına ilişkin olarak tartışmalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine "Hadi silkeleyin bakalım" diyerek yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçlarını ödemeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a 'muhalefet belediyelerini biraz silkeleyin talimatı' vermesine cevap veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hadi silkeleyin bakalım" dedi.

CHP'li Sancaktepe Belediyesi'nin toplu temel atma töreninde konuşan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bir kısım alanlada 25 yıla bedel işler yaptığımızı iddia ediyoruz. Hemşehirlilerimiz yaptığımız işleri takdir etti, bu hizmetle birlikte İstanbul'da gerçekten vatandaşımızın çok değerli takdirini alarak 5 yıl daha bu kadim kenti yönetme fırsatını bize verdi. Onun haricinde ilçelerde gösterdiğimiz parti ayrımı yapmaksızın insanlarımıza hizmet götürme tutkusunu da takdirle karşılayan halkımız; İstanbul'un 39 ilçesinin 26'sını tarihinde en üst seviyede bir partiye emanet edilen belediye başkanlığı sayısını bize verdi, güvenini gösterdi. Şimdi sıra halkımıza hizmetle birlikte bunun karşılığını vermekte.

Tabi bu icraatçı ve yatırımcı belediyelicikle ilgili aslında çok özenli bir tarihi yönetiyoruz dedim; en iyisini yapma gayretimiz var. Bakın Sancaktepe'nin çok önemli bir konusu; Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı. 2017 yılının başında başlayan bu metro hattı, şantiye kurulumunun olduğu bir hat. Yüzde 2,5-3 seviyesindeyken devraldık. Yani parası yok, ödeneği yok hatta o kurulumlarla oluşan borcu bile var. Bu metro hatlarının ihalesi yapıldı, 8 ay sonra ihalelerini iptal ettiler. Sonra tekrar çalışmalarına müsaadeyle başladılar. Tam 2 buçuk sene sonra görevi aldığımızda 2 buçuk sene önce sadece şantiyesi kurulu olan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metrosunun yoğun bir çalışmasını yaparak, finansmanını sağlayarak Çekmeköy-Sancaktepe arasını sizlerin hizmetine açtık, hayırlı olsun dedik.

'65 KM METRO HATTI YAPTIK'

İşte bu yönetim disiplininin olmadığı, israfın ve bu disiplinle beraber iş akışının planlanmadığı bir düzenden işi iyi planlayan, finansmanını tasarlayan, ona göre süreç yöneten, erdemli ve ahlaklı anlayışla bu ve buna benzer işleri başararak gerçekten İstanbul'un tarihinde olmayan güçlü bir 5 yılı tam 65 km metro hattını İstanbul'un tamamına hediye etmenin de gururunu yaşıyoruz."

İmamoğlu, Erdoğan'ın 'silkeleyin' talimatı hakkında ise şu şekilde konuştu:

"Bir partinin ya da bir avuç insanın değil halkın belediyeleriyiz. Gücümüzü sadece halktan ve haktan alırız. İktidarın da tahammül edemediği gerçek budur. Onun için seçimden sonra soruşturmalar, davalar, kayyumlar, kreşi kapatma, hizmetlerimizi engelleme çabaları, yok efendim 'silkeleyin bu belediyeleri...'

Sayın Genel Başkanım burası güreş meydanı mı birbirimizi silkeleyeceğiz? Allah akıl versin, bir insan ne der, 'belediyelerden şu SGK borcunu tahsil et kardeşim' der. Akla bak, silkeleyin belediyeleri, hadi gel de silkele o zaman.

'BU ANLAYIŞTAN ACİLEN KURTULMAMIZ LAZIM'

Devletin kurumlarına yöneticilerine böyle bir şey söylenir mi? Ben, bir başka partinin belediye başkanının elini sıktığımda mutlu oluyorum. TBB Başkanı olarak herkese ulaşmanın gayreti içindeyim. Ülkenin kurumlarını da kurallarını da altüst eden bu anlayıştan acilen kurtulmamız lazım. Siyasi rakiplerle güreş tutmak için, bakanlar partinizin değil milletin bakanı."

 

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu silkeleyin recep tayyip erdoğan borç sgk borçları
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