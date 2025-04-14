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İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiren isim TÜGVA'cı çıktı

İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiren isim TÜGVA'cı çıktı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali için referans alınan ''komisyon raporunda'' imzası bulunan isimlerden birinin TÜGVA'nın eğitimenlerinden olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, gözaltına alınmadan bir günce önce üniversite diploması iptal edilmişti. 

Cumhuriyet'ten Engin Deniz İpek'in haberine göre, İstanbul Üniversitesi’nin, İmamoğlu’nun diploma iptali için referans aldığı “komisyon raporunda” imzası bulunan üç kişiden biri olan akademisyen ve tiyatrocu Doç. Dr. Yasin Çetin’in, iktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) mensubu ve eğitmenlerinden olduğu ortaya çıktı.

Çetin’in aynı zamanda, bazı AK Partili belediyelere danışmanlık hizmeti verdiği de basına yansımıştı.

İstanbul Üniversitesi, YÖK kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edildiğini açıklamıştı.

Cumhuriyet

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Etiketler ibb ekrem imamoğlu diploma iptali İstanbul Üniversitesi TÜGVA
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