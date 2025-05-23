İMECE uydusu, TSK envanterine girdi

İMECE Uydu Projesi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine alındı. Proje kapsamında Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı'nın kontrolünde olacak ''GÖKTÜRK-2B'' uydusu, istihbarat, afet yönetimi ve tarım gibi kritik alanlarda görev yapacak.

Gözlem Uydusu Geliştirilmesi (İMECE) Projesi, Ankara'daki Ahlatlıbel Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nda düzenlenen törenle TSK envanterine girdi. Törende konuşan Hava Kuvvetleri Uzay Komutanı Hava Pilot Albay Çınar, uzayın sadece bir araştırma veya iletişim alanı olmaktan çıkarak doğrudan bir savunma ve güvenlik unsuru haline geldiğini belirterek, "Uzayda askeri anlamda etkin, caydırıcı, sürekli ve bağımsız bir şekilde varlık göstermek artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir. Günümüzün çok katmanlı güvenlik ortamında bilgi üstünlüğü, durumsal farkındalık ve hızlı karar alma yetkinliği modern harbin temelini oluşturmaktadır. Bu sistemin ana fonksiyonları uzay durumsal farkındalık, fırlatma ve uzay erişim, uydu muhaberesi, uzay tabanlı istihbarat gözetleme keşif, uzay tabanlı konumlama, seyir sefer ve zamanlama, uzay havası, meteoroloji ve oşinografi, uzay tabanlı erken ihbar, uzay elektronik harp ve uzay savunmasıdır. Bu fonksiyonların her biri ülke güvenliği için çalışan silah arkadaşlarımızın sahada üstünlük sağlamasında ve caydırıcılığımızın pekiştirmesinde hayati rol oynamaktadır" dedi.



Savunma sanayiinin özverili çalışmaları ile yerli uydular geliştirildiğine, gelişmiş uzay programları yürütüldüğüne ve Türkiye'nin uzaydaki varlığını her geçen gün daha da artırdığına değinen Albay Çınar, "Sadece TSK değil, sivil ve diğer kamu kurumlarının uzay faaliyetlerinde verdiği önemi görüyor, yukarıda saydığım tüm alanlardaki gelişimleri heyecanla takip ediyoruz. Ayrıca NATO ve müttefik ülkelere katkıda bulunurken yaptığımız uzay anlaşmalarıyla gücümüzü artırıyoruz. Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine kazandırdığımız İMECE, bu anlayışın bir ürünü olarak geliştirilen yüksek teknolojiye sahip milli bir uydu sistemidir. GÖKTÜRK-1 ve GÖKTÜRK-2 uydu sistemlerinden sonra envantere giren 3. uydu sistemi İMECE'nin Hava Kuvvetleri Uydu isimlendirme standartlarına göre bugün itibarıyla ismi GÖKTÜRK-2B olarak anılacak olup, GÖKTÜRK-2B uydumuzun görev süresi boyunca ülkemize önemli derecede katkı sağlayacağına inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

"50 santimetre çözünürlük elektro-optik kameramızda şu anda termal vakum testte"

TÜBİTAK Uzay olarak yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranıyla üretilen uydunun artık aktif olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emrinde olduğunu vurgulayan TÜBİTAK Uzay Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Nefes ise, "USET'te, TUTAŞ'taki USET tesislerinde İMECE'de elde ettiğimiz deneyimleri, ihracata dönüştürdüğümüz 50 santimetre çözünürlükteki elektro-optik kameramızda şu anda termal vakum testte. Yakın zamanda da testler tamamlandıktan sonra yabancı bir ülkeye ve kuruma elektro-optik kamerayı teslim ediyor olacağız. İMECE projesinin en önemli kazanımlarından biri metre altı çözünürlüğe sahip yer gözlem uydumuzu bütün alt sistemleriyle hemen hemen kendi öz kaynaklarımızla, kendi öz yeteneğimizle, insan kaynağımızla, altyapımızla üretebilmiş ve hatta bunu ihraç edebilmiş konuma gelmiş olmaktır" diye konuştu.

Şilt takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören son buldu.

İMECE Projesi nedir?

İMECE Projesi, 21 Aralık 2016 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan sözleşme ile başlatıldı. 15 Nisan 2023 tarihinde Türkiye saatiyle 09.48'de ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı. Fırlatmadan yaklaşık 2 saat 36 dakika sonra Türkiye saatiyle 12.24'te fırlatma aracından ayrılarak yörüngeye yerleşmesiyle ilk sinyal alındı. 29 Nisan 2023 tarihinde İMECE uydusundan ilk test görüntüsü başarıyla alındı. Yaklaşık 680 kilometre irtifada alçak Dünya yörüngesinde görev yapan uydu, 0.99 metre pankromatik (siyah-beyaz) ve 3.96 metre multispektral (renkli) görüntüleme kapasitesine sahip. Yaklaşık 700 kilogram ağırlığında ve 2 metrex3,1 metre boyutlarında olan uydu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin istihbarat ihtiyaçlarına destek olmak, hedef analizi, doğal afet yönetimi, haritalama ve tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda hizmet veriyor.

İHA