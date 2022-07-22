İnternet kullanıcılarının kişisel bilgileri BTK'ya akmış

BTK’nin servis sağlayıcılardan kullanıcıların tüm internet verilerinin kendisine verilmesini istediği ortaya çıktı.

Medyascope’tan Doğu Eroğlu’nun haberine göre 15 Aralık 2020’de BTK, internet servis sağlayıcılardan, tüm kullanıcıların internet trafiği kayıtlarının saat başı kendisine gönderilmesini istedi. Yazıda, kullanıcı verilerinin anonim olarak değil, kullanıcının adı soyadıyla birlikte kuruma gönderilmesi talep edildi. Belgede, kullanıcıların internet trafik verilerini BTK’ye yollamayan internet servis sağlayıcılara ceza kesileceği uyarısı da yer aldı.

İnternet servis sağlayıcı firmaların yetkilileri, şirketlerden BTK’ye kullanıcı trafiği veri akışının 2021 itibarıyla başladığını ileri sürüyor. İnternet servis sağlayıcılar tarafından BTK’ye iletilen yani trafik kayıtlarında, her bir satır abonenin adıyla başlıyor.

BTK’ye giden trafik kayıtlarının her bir satırında abonenin adı ve soyadı (Tüzel kişiyse resmi adı), abonenin o sırada kullanmakta olduğu IP numarası, hangi uygulamayla ya da internet sitesiyle veri alışverişi yaptığı, ilgili veri alışverişinin başlangıç tarihi ve saati, veri alışverişinin ne kadar sürdüğü, ne büyüklükte veri alıp ne büyüklükte veri gönderdiği gibi bilgiler yer alıyor.

4 Aralık 2018’de işletmecilere Abone Desen Yapısı adlı bir belge yollayan BTK, aralarında internet kullanıcılarına ait aşağıdaki kişisel bilgilerin de bulunduğu abone dosyalarının kendisiyle paylaşılmasını istemişti:

• Abone adı-soyadı

• T.C. Kimlik ve pasaport numaraları, vergi ve MERSİS numaraları

• Cinsiyet ve uyruk

• Anne ve baba adı ile anne kızlık soyadı

• Doğum yeri ve tarihi

• Meslek

• Kimlik cilt, kütük, sayfa no, kimlik seri no ve kimliğin verildiği yer

• Abonenin adresi

• Abonenin eski cep telefonu numarası

BTK ayrıca, bu kişisel bilgilerin güncel hallerini içeren dosyaların her ayın ilk günü kendisine tekrar gönderilmesini şart koşmuştu.