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İptal edilen KPSS'nin incelemesi tamamlandı

İptal edilen KPSS'nin incelemesi tamamlandı

YÖK Başkanı Erol Özvar, sorunların çalındığı iddiasıyla iptal edilen KPSS ile ilgili incelemenin tamamlandığını duyurdu.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) soruların çalındığı iddiasıyla iptal edilen 2022 KPSS ile ilgili incelemesini tamamladı.

Açıklama YÖK Başkanı Erol Özvar'dan geldi. Özvar, "İncelememizi tamamladık, önümüzdeki günlerde genel kurulumuzdan da geçecektir" dedi.

İncelemenin sonuçları da 15 güne kadar paylaşılacak.

KPSS'de bazı soruların, daha önce bir yayınevinin deneme sınavında yer aldığı iddia edilmişti. Sorunların çalındığı iddialarının ardından 31 Temmuz'daki KPSS oturumları iptal edilmiş, 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos tarihlerinde yapılacak oturumlar ise ertelenmişti.

Yeni sınav tarihi ise 18 Eylül olarak belirlenmişti. ÖSYM Başkanı Halis Aygün de görevden alınarak yerine Prof Dr. Bayram Ali Ersoy getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KPSS lisans sınavındaki sorulara ilişkin iddialar için Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) inceleme talimatı vermişti. Talimatın ardından DDK müfettişleri incelemelerine başlamış, ayrıca iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

SAVCILIK SORUŞTURMASI

Başsavcılık, suç duyurusu üzerine "sahtecilik", "kamu aleyhine dolandırıcılık" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma açmıştı.

 

Etiketler kpss iptal edilen kpss eski kpss inceleme yök ddk yüksek öğretim kurumu
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