Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde PKK'lı 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.