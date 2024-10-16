Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 14 terörist öldürüldü

Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucunda eli kanlı bölücü terör örgütü PKK mensubu 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölücü terör örgütü PKK’yı ininde vurmaya devam ediyor.

Irak’ın kuzeyine 9-11 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda ilk belirlemelere göre Gara bölgesinde 9 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yaplan açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz" vurgusu yapıldı