Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 14 terörist öldürüldü
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucunda eli kanlı bölücü terör örgütü PKK mensubu 14 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, bölücü terör örgütü PKK’yı ininde vurmaya devam ediyor.
Irak’ın kuzeyine 9-11 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda ilk belirlemelere göre Gara bölgesinde 9 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yaplan açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz" vurgusu yapıldı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol