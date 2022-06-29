İş adamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi

Türkiye'nin en zengin insanlarından olan iş adamı Ali Ağaoğlu, kalp krizi geçirdi. 68 yaşındaki Ağaoğlu, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırıldı.

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ve müteahhitlik yapan Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi. 68 yaşındaki ünlü iş adamı Ataşehir'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

ALİ AĞAOĞLU KİMDİR?

Ali İbrahim Ağaoğlu 3 Mart 1954'te Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelmiş Türk müteahhit ve iş insanıdır. Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Lise eğitimini son sınıfta ticarete atılmasıyla bırakmıştır. 2017 itibarıyla 1 milyar dolar şahsi serveti ile Türkiye'nin en zengin 27. insanıdır.

1977 YILINDA ŞİRKETİ KURDU

Ali Ağaoğlu, 3 Mart 1954 tarihinde Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. Babası Mithat Ağaoğlu, İstanbul'da dönemin tanınmış müteahhitleri arasında idi. Babasının da etkisiyle gençlik yıllarında bir yandan okuyup bir yandan da inşaatlarda mesleği öğrendi. 1975 yılında babasının geçirdiği bir kalp rahatsızlığı sonrasında bir süreliğine aile işlerinin başına geçti; bu dönemde iş yükünden dolayı liseyi yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Babasından ticari olarak 1977 yılında ayrılarak Ağaoğlu Şirketler Grubu'nu kurdu. 1981 yılından itibaren toplu konut siteleri üretmeye başlayan Ağaoğlu Şirketler Grubu, özellikle 1990'lı yılların sonlarında başladığı "My" konseptli yaşam alanları ve My World, My Office, My Towerland gibi projeleri ile Ataşehir, Ayazma ve Çekmeköy bölgelerinde çalıştı.

EN ZENGİN 100 TÜRK LİSTESİNE GİRDİ

Ali Ağaoğlu, Ekonomi dergisi Forbes'in 2012 yılında yayınladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 10'uncu sırada yer aldı. Mart 2013 itibariyle Forbes'in yaptığı araştırmaya göre, 2.7 milyar ABD doları servetiyle, Türkiye'nin 8., dünyanın ise 527. en zengin iş adamıdır. Türkiye Vergi Rekortmeneleri Listesinde ilk kez 2008 yılında yer almıştır.